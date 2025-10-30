أمين الآثار السابق: المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات أيزو عالمية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إن أنظار العالم تتجه نحو مصر استعدادًا للحدث التاريخي المرتقب، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه سيكون أعظم منارة ثقافية وعلمية وأثرية وسياحية في العالم.

كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون تتألق كاملة لأول مرة

وأوضح وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن المتحف يضم مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، وتُعرض لأول مرة منذ اكتشافها، وتضم 5698 قطعة أثرية نادرة.

وأشار إلى أن من بين المعروضات أيضًا أول مسلة معلقة في التاريخ قائمة على قواعد هندسية مبهرة، إلى جانب تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يُعد من أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة.

أكبر معامل ترميم في الشرق الأوسط

وأضاف الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار أن المتحف يضم أكبر معامل ومراكز ترميم متخصصة في الشرق الأوسط، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية لترميم القطع الأثرية الدقيقة، من بينها مراكب الملك خوفو، موضحًا أن الزوار سيتمكنون من مشاهدة عملية ترميم المركب الثاني خلال جولتهم داخل المتحف.

تجربة سياحية وثقافية متكاملة

وأشار وزيري إلى أن المتحف المصري الكبير سيضع مصر في مقدمة خريطة السياحة الثقافية العالمية، حيث يمتد عرض محتوياته من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور الفرعونية.

ولفت إلى أن زيارة المتحف ستكون رحلة طويلة عبر الزمن تستغرق ساعات، نظرًا لما يحتويه من كنوز أثرية وأقسام متنوعة، فضلًا عن تجهيز الخدمات السياحية والترفيهية لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم.

ثماني شهادات أيزو عالمية

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن المتحف المصري الكبير حصل على ثماني شهادات دولية في أنظمة الأيزو، تشمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة وإدارة المخاطر وجودة الخدمات، ليصبح أول مؤسسة أثرية في العالم تحقق هذا المستوى من الاعتماد الدولي المرموق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.