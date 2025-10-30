الوطنية للانتخابات تعلن الجزاءات المقررة لضبط السلوك الانتخابي لمرشحي مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التدابير والجزاءات المقررة بمدونة السلوك الانتخابي في حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية لأحكام المدونة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.

وذلك في إطار سعي الهيئة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وضمان التزام جميع الأطراف بالقانون.

ونصّت المادة السابعة على أن “لا يخل توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب بأحكام المسئولية الجنائية أو المدنية المقررة قانونًا”.

ووفقًا لما ورد في المادة الثامنة، فقد تم تحديد التدابير والجزاءات التي تُتخذ حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب أو القوائم الانتخابية لأحكام المدونة، على النحو التالي:

في حال المخالفة لأول مرة: يتم توقيع التنبيه أو الإنذار.





وفي حالة التكرار: تُحال المخالفة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





وفيما يلي تفصيل الجزاءات حسب نوع المخالفة:

عدم الامتثال لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية، يتم توجيه تنبيه أو إنذار أولًا.



وفي حال التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





الإساءة إلى المترشحين الآخرين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية الأخرى، يتم التنبيه أو إنذار في المرة الأولى،





وفي حال التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة العامة،





وإذا كان التكرار باستخدام وسيلة إعلامية أو غيرها، يتم منع المخالف من استخدام تلك الوسيلة لفترة محددة.





الإساءة إلى أحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو القائمين على العملية الانتخابية، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها مباشرة.





الحض على الكراهية أو نشر أخبار كاذبة أو استخدام العنف أو التلويح به أو التحريض على تعطيل العملية الانتخابية، يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





الإخلال بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





مخالفة ضوابط التمويل وقبول التبرعات وقواعد الصرف المالي في الدعاية الانتخابية، فيتم إلزام المخالف بتصحيح الوضع المالي ورد المبالغ المخالفة،



وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما يفيد ذلك خلال الأجل المحدد له،





وفي حال الامتناع يتم إحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات المتطلبة قانونًا، تنبيه كتابي أولًا،وفي حال عدم الالتزام تُحال المخالفة إلى النيابة العامة.





تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات للتأثير على الناخبين، أو استخدام الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت أو التأثير على اختياراتهم، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها،





ومع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حالة وجود مساعدة بأي شكل من أي موظف أو جهة رسمية.





استغلال السلطة أو النفوذ للتأثير على الناخبين أو المترشحين أو أعضاء اللجان الانتخابية أو محاولة القيام بذلك، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





مخالفة القواعد الخاصة بالمؤتمرات أو التجمعات الانتخابية، فيتم التنبيه الكتابي أولًا، وفي حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء النشاط الانتخابي المخالف.





مخالفة قواعد الصمت الدعائي:





إزالة أو حجب المحتوى المخالف فورًا إذا كانت المخالفة عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية،مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة،وإحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





مخالفة أي من قواعد الدعاية الانتخابية:

إزالة الدعاية المخالفة فورًا، مع تحميل المخالف تكاليف ذلك،وإحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





الاعتراض على نتائج الانتخابات دون اتباع الطرق المقررة قانونًا:إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه التدابير تأتي ضمن سياسة صارمة لضمان النزاهة والالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن احترام المدونة هو واجب قانوني وأخلاقي على جميع المترشحين والقوائم والأحزاب، بما يعزز من الثقة العامة في العملية الانتخابية ونتائجها.

كما شددت الهيئة على أن توقيع الجزاءات لا يمنع من تطبيق المساءلة الجنائية أو المدنية حال توافر شروطها، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين حرية الممارسة السياسية والانضباط القانوني، بما يضمن أن تظل الانتخابات تعبيرًا نزيهًا عن إرادة الشعب، خالية من أي تجاوز أو تأثير غير مشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.