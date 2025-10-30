الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تعلن الجزاءات المقررة لضبط السلوك الانتخابي لمرشحي مجلس النواب

الهيئة الوطنية الانتخابات
الهيئة الوطنية الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التدابير والجزاءات المقررة بمدونة السلوك الانتخابي في حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية لأحكام المدونة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل. 

 

 وذلك في إطار سعي الهيئة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وضمان التزام جميع الأطراف بالقانون.

 

ونصّت المادة السابعة على أن “لا يخل توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب بأحكام المسئولية الجنائية أو المدنية المقررة قانونًا”.

 

ووفقًا لما ورد في المادة الثامنة، فقد تم تحديد التدابير والجزاءات التي تُتخذ حال مخالفة المترشحين أو الأحزاب أو القوائم الانتخابية لأحكام المدونة، على النحو التالي:

في حال المخالفة لأول مرة: يتم توقيع التنبيه أو الإنذار.

 

وفي حالة التكرار: تُحال المخالفة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

وفيما يلي تفصيل الجزاءات حسب نوع المخالفة:

 

عدم الامتثال لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية، يتم توجيه تنبيه أو إنذار أولًا.
 

وفي حال التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

الإساءة إلى المترشحين الآخرين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية الأخرى، يتم التنبيه أو إنذار في المرة الأولى،

 

وفي حال التكرار تُحال المخالفة إلى النيابة العامة،

 

وإذا كان التكرار باستخدام وسيلة إعلامية أو غيرها، يتم منع المخالف من استخدام تلك الوسيلة لفترة محددة.

 

الإساءة إلى أحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابية أو القائمين على العملية الانتخابية، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها مباشرة.

 

الحض على الكراهية أو نشر أخبار كاذبة أو استخدام العنف أو التلويح به أو التحريض على تعطيل العملية الانتخابية، يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

الإخلال بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

مخالفة ضوابط التمويل وقبول التبرعات وقواعد الصرف المالي في الدعاية الانتخابية، فيتم إلزام المخالف بتصحيح الوضع المالي ورد المبالغ المخالفة،

وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بما يفيد ذلك خلال الأجل المحدد له،

 

وفي حال الامتناع يتم إحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات المتطلبة قانونًا، تنبيه كتابي أولًا،وفي حال عدم الالتزام تُحال المخالفة إلى النيابة العامة.

 

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات للتأثير على الناخبين، أو استخدام الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت أو التأثير على اختياراتهم، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها،

 

ومع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حالة وجود مساعدة بأي شكل من أي موظف أو جهة رسمية.

 

استغلال السلطة أو النفوذ للتأثير على الناخبين أو المترشحين أو أعضاء اللجان الانتخابية أو محاولة القيام بذلك، فيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

مخالفة القواعد الخاصة بالمؤتمرات أو التجمعات الانتخابية، فيتم التنبيه الكتابي أولًا، وفي حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء النشاط الانتخابي المخالف.

 

مخالفة قواعد الصمت الدعائي:

 

إزالة أو حجب المحتوى المخالف فورًا إذا كانت المخالفة عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية،مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة،وإحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

مخالفة أي من قواعد الدعاية الانتخابية:
إزالة الدعاية المخالفة فورًا، مع تحميل المخالف تكاليف ذلك،وإحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

الاعتراض على نتائج الانتخابات دون اتباع الطرق المقررة قانونًا:إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه التدابير تأتي ضمن سياسة صارمة لضمان النزاهة والالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن احترام المدونة هو واجب قانوني وأخلاقي على جميع المترشحين والقوائم والأحزاب، بما يعزز من الثقة العامة في العملية الانتخابية ونتائجها.

 

كما شددت الهيئة على أن توقيع الجزاءات لا يمنع من تطبيق المساءلة الجنائية أو المدنية حال توافر شروطها، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين حرية الممارسة السياسية والانضباط القانوني، بما يضمن أن تظل الانتخابات تعبيرًا نزيهًا عن إرادة الشعب، خالية من أي تجاوز أو تأثير غير مشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأحزاب السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم الانتخابية

مواد متعلقة

انتخابات مجلس النواب 2025.. الأحزاب تكثف استعداداتها الأسبوع المقبل قبل بدء فترة الصمت.. والهيئة الوطنية تستعد لإجراء التصويت في محافظات المرحلة الأولى

أبرزها عدم استخدام الشعارات الدينية، الوطنية للانتخابات تصدر مدونة السلوك الانتخابي

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية