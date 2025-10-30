الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل يقود حملات تفتيش مفاجئة في القاهرة الجديدة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

محمد جبران وزير العمل،
واصل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم، ومحطات الوقود، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "المخالفين".

وخلال الجولة، وجّه الوزير فرق التفتيش الاستمرار في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة التي تستهدف جميع المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور والمعاملة.

وزارة العمل، فيتو
وأوضح "جبران" أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم.

وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.

