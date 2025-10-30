الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تعلن مواعيد إقلاع رحلاتها مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن إقلاع رحلاتها المغادرة من المطارات المصرية طبقًا للتوقيت الشتوي، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وذلك في ضوء عودة العمل بالتوقيت الشتوي.
 

إقلاع رحلات مصر للطيران مع بدء التطبيق الشتوي 


وتهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر. 
وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال: الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة مصر للطيران مصر للطيران التطبيق الشتوي رحلات مصر للطيران عملاء مصر للطيران

مواد متعلقة

53 ألف راكب في يوم واحد، مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى حركة تشغيل

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوية بشرية بمطار الإسكندرية

وزير الطيران: مناقشة طرح "سفنكس" ضمن المطارات المعروضة للإدارة والتشغيل

زيادة 21% في حركة المسافرين بمطار سفنكس الدولي

وزير الطيران المدني يشهد حفل تخرج طلبة المراقبة الجوية من اليمن

خلال رحلتهم الاستشفائية، مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

ضبط 9 محاولات تهريب بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة

إحباط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طبية بمطار الإسكندرية

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية