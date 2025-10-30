مصر للطيران تعلن مواعيد إقلاع رحلاتها مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن إقلاع رحلاتها المغادرة من المطارات المصرية طبقًا للتوقيت الشتوي، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وذلك في ضوء عودة العمل بالتوقيت الشتوي.



إقلاع رحلات مصر للطيران مع بدء التطبيق الشتوي



وتهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال: الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران.

