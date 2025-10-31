حرفة الأجداد يحييها الأحفاد، فن صناعة الطواقي والأطباق من جريد النخيل بالبحيرة (صور)

ما زالت الصناعات التقليدية القديمة والحرف اليدوية تحكي قصتها وتسارع التطور الملحوظ في مجالات عدة ويظهر ذلك جليا بالورش القديمة في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ومن بين تلك الحرف القديمة صناعة الطواقي وهياكل الطرابيش والأطباق من جريد النخيل.

صناعة الأطباق من جريد النخيل مهنة الأجداد تتوارث عبر الأجيال

ويعمل عم حمادة صاحب الـ50 عامًا ابن مدينة رشيد منذ نعومه أظافره في صناعة أطباق الجريد المختلفة بالإضافة إلى صناعة الطواقي وهياكل الطرابيش وارثا تلك المهنة عن أجداده في ورشة صغيرة بقلب مدينة رشيد العريقة في محافظة البحيرة.

وقال إن تلك الصناعة تعتمد بشكل أساسي على جريد النخيل وأوراقه بد تجفيفها بالشمس لعدة أيام حيث يعد أحد المنتجات الثانوية لأشجار النخيل المنتشرة بشكل كبير في مدينة رشيد، وبعد تقليم النخلة تُجمع الأوراق الخضراء وتجفف تحت أشعة الشمس حتى تكتسب الصلابة المطلوبة.

وأضاف أن ورق النخيل يقطع إلى شرائح رفيعة لعمل شرائط بطول 12 مترًا ثم يقوم بوضعها بالماء حتى تلين قدر المستطاع وتصبح قطعة أساسية للتشكيل على هيئة شريط متداخل وبعدها يبدأ في تشكيلها بعناية على حسب الطلب لتصبح على هيئة هيكل الطاقية أو الطربوش وأطباق الجريد.

حرفة تراثية تحتاج إلى اهتمام بر ودقة عالية

وأوضح أن الصناعات اليدوية تحتاج صبر ودقة بالغة في جميع مراحلها بداية من تقطيع الشرايح وترتيبها بطريقة منظمة تحفظ تماسكها وصلابتها وبعد الانتهاء ورغم أنها مهنة أجداده منذ سنوات ولكن لا يزال الطلب عليها مستمر وتحديدًا هياكل الطرابيش مستخدمة لطلاب الأزهر الشريف.



وتابع: "ما يميز هذه الحرفة هو اعتمادها الكامل على مواد طبيعية، فهي مثال حي على الصناعات البيئية المستدامة التي تواكب التوجه العالمي نحو إعادة تدوير الموارد الطبيعية والاستفادة من المخلفات الزراعية".

