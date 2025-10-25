أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

يعد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، أحد وأكبر المساجد التي اشتهرت بها مدينة دسوق، كمدينة تتميز بالسياحة الدينية، وتطل على نهر النيل فرع رشيد، وتتميز بأنها مدينة تجارية، كما يعد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أقدم المساجد الأثرية والشهيرة بالمحافظة، وله مكانة عظيمة في نفوس الصوفيين، ويطلق عليه البعض «قبلة الصوفيين»

وفيما يلي نستعرض معكم أبرز 10 معلومات عن مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، تلك المدينة التي عاصرت حياته، وشهدت وفاته أيضا وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.

أبرز 10 معلومات عن مسجد سيدى إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

ومسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي من المساجد السبعة عالميا التي تتجه الأنظار له، ويتهافت كل عام الآلاف على المسجد في مناسبتين،خصوصا وأن مولد سيدي إبراهيم الدسوقي من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، في المولد الرجبي" المولد الصغير" لإبراهيم الدسوقي، ويكون في شهر مايو من كل عام، والثاني في مولده الأساسي والكبير في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

والعارف بالله الشيخ ابراهيم الدسوقي- بحسب المصادر التاريخية- هو أحد أقطاب التصوف الأربعة في العالم الإسلامي، ومساحة مسجده حوالي 7 آلاف متر، ومساحة الميدان بالمسجد 16 ألف متر، ويتسع لـ 25 ألف مسجد، والمسجد يعد من بين المساجد الـ10 على مستوى العالم، وخلال شهر رمضان المبارك له مكانة خاصة، فيجد توافدا كبيرا من المصلين من كافة أنحاء المحافظات المصرية، خاصة يومي الخميس والجمعة.

والعارف بالله إبراهيم الدسوقي، هو إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد ولد عام 653هـ، الموافق 1255م، بمدينة دسوق وينسب إليها، ينتهي نسبه من جهة أبيه للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى -صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام الشافعي وعشق الخلوة منذ صغره، وسطع نجمه في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، منذ أن ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذه، ونظرا لشهرته زاره، خليل قلاوون سلطان مصر، فأمر ببناء زاوية صغيرة بجانب الخلوة، وبعد أن مات الدسوقي دفن في خلوته الملاصقة للمسجد.

وفي عهد السلطان قايتباي قرر توسعة الزاوية، وبناء ضريح يليق بمقام سيدي إبراهيم الدسوقي، وفي عام 1880م أمر الخديو توفيق ببناء مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وتوسعة الضريح، وبني المسجد على مساحة 3000 متر مربع، كما تم توسعة المسجد في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، ليكون على مساحة 6400 م2 وبه 11 بابًا وصالون لكبار الزوار ومكتبة إسلامية جامعة فيها المراجع الكبرى في الفقه الحديث والأدب وهذه المكتبة يقصدها طلاب العلم والمعرفة من الباحثين وطلاب الجامعة من شتي البلاد في مصر

كما تم بناء جناح خاص للسيدات من طابقين على مساحة 600 م2، وفي أوائل القرن التاسع عشر ضم المسجد الدسوقي للجامع الأزهر، وأصبحت الدراسة فيه تسير على نهج الدراسة الأزهرية نفسها،وضم المسجد مكتبة قيمة احتوت على خمسة آلاف كتاب في مختلف العلوم.

ومؤخرا شهد المسجد أعمال تطوير وإحلال، مما أعاد للمسجد مكانته لما كانت عليه طوال سنوات شهرته، وظهر المسجد، بصورة متميزة، على مساحة 2000 متر، وافتتح تطوير ساحة مسجد الدسوقي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الجمعة، 18 يوليو 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، على مساحة 1200 م²، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من وكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والدينية.

وجار تنفيذ المرحلة الثانية بتطوير حديقة المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

أبرز مظاهر الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي

يمتطي خليفة المقام الإبراهيمي حصانًا، ويُزف به في معظم شوارع دسوق بعد صلاة العصر في اليوم الختامي، ويستمر الاحتفال أسبوعًا للاحتفال، ويًقام مؤتمر للطرق الصوفية، يشهده محافظ كفر الشيخ، وعادة ما يحضر هذه الاحتفالات أعلام التصوف في مصر، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من أساتذة الأزهر الشريف وشيوخ الطرق الصوفية المختلفة.

