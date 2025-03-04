تحديث الصناعة يساهم في تطوير منظومة الحرف اليدوية

في إطار جهود دعم وتمكين المرأة وخصوصا الفتيات الكفيفات، شهدت جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات بالقاهرة تطورًا جديدًا في مجال الحرف اليدوية، حيث تم تحويل نول الكليم اليدوي إلى نول نصف آلي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية.

وجاء هذا التطوير بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة – إدارة الصناعات الإبداعية والثقافية، والمنطقة الروتارية 2451 – مصر حيث قام نادي روتاري كايرو دايموند بالقاهرة، برئاسة الدكتور كريم فاروق الخربوطلي بدعم وتمويل تطوير نول للكليم اليدوي بالجمعية.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية تشغيل النول، مما يتيح لعدد أكبر من الفتيات الكفيفات والعاملات فرصة العمل والإنتاج بفعالية وكفاءة أكبر.

تم تدشين النول المطور بحضورممثلي مجلس إدارة الجمعية، ومركز تحديث الصناعة.

وأعرب العاملون بالجمعية عن سعادتهم الكبيرة بكفاءة النول الجديد، مما سهل عملية الإنتاج، كما قام الحضور بجولة في الوحدات الإنتاجية للتعرف على برامج التطوير الأخرى التي نفذها مركز تحديث الصناعة، والتي شملت مجالات الكليم اليدوي، الحلفا، المكرمية، والتفصيل.

كما أشادت إدارة الجمعية بدور مركز تحديث الصناعة في تطوير منظومة الحرف اليدوية لديهم مما ساهم في رفع القدرات الإنتاجية للجمعية وتعزيز فرص العمل للفتيات الكفيفات والعاملات بالجمعية.

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