محافظ البحيرة تكرم الفائزين ببطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة الذهنية

كرّمت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أبطال العالم من أبناء المحافظة المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة الذهنية، والتي أُقيمت بدولة أستراليا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة رفعوا بها اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

أداء مشرف وتفوق ملحوظ

حيث تمكن اللاعب سيف أحمد علي بدر، من أبناء قرية دربك بمركز شبراخيت من إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات دفع الجُلّة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في رمي الرمح والمركز الثالث والميدالية البرونزية في رمي القرص، بعد أداء مشرف وتفوق ملحوظ على أبطال العالم المشاركين في البطولة، ليؤكد جدارته واستحقاقه للقب العالمي، كما حصل اللاعب معز علي إبراهيم الحناوي، على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في رمي القرص، بعد منافسة قوية أظهر خلالها قدراته الفنية العالية، ليحقق إنجازا يُليق باسم مصر والبحيرة، كما شمل التكريم المدرب الدولي السيد عبد المنعم الصابر، المسئول عن تدريب اللاعبين، تقديرًا لجهوده الكبيرة في إعدادهم وتأهيلهم فنيًا وبدنيًا، والتي أثمرت عن هذا الإنجاز العالمي المشرف.

روح التحدي والعزيمة والإصرار لدى أبناء البحيرة

وأكدت محافظ البحيرة خلال التكريم أن ما حققه هؤلاء الأبطال يعكس روح التحدي والعزيمة والإصرار لدى أبناء المحافظة، خاصة من ذوي الهمم الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح وتخطي الصعاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.