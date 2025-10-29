ندوات توعوية بمدارس البحيرة حول التنمر ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

نظّمت مديرية أوقاف البحيرة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، عددًا من الندوات والقوافل الدعوية بمختلف مدارس المحافظة، تحت عنوان "التنمر سلوك مرفوض ومخالف لتعاليم الإسلام "، وذلك بمشاركة عددٍ من أئمة ودعاة وزارة الأوقاف، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية السليمة بين الطلاب.

الالتزام بهذه القيم يسهم في بناء مجتمع

تناولت الندوات خطورة التنمر وآثاره النفسية والاجتماعية، داعية الطلاب إلى التحلي بقيم الاحترام والتراحم، ونبذ جميع أشكال العنف والسخرية داخل المدارس وخارجها، ومؤكدة أن الالتزام بهذه القيم يسهم في بناء مجتمعٍ صحيٍّ ومتوازنٍ يسوده التفاهم والتعاون، كما شدّد المشاركون على أن الإسلام دين رحمة وعدل واحترام للإنسان، مستدلين بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَومٍ}، وبقوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

مبادرة «صحح مفاهيمك»

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود وزارة الأوقاف ومديرية البحيرة في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ القيم الأخلاقية بين النشء، تنفيذًا لأهداف مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى حماية المجتمع من السلوكيات السلبية والأفكار الهدامة.

