إنتر ميلان يكتسح فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره فيورنتينا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ملعب “ملعب دييغو أرماندو مارادونا” ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل ثلاثية الإنتر كل من: هاكان أوغلو (هدفين) في الدقيقة 66 و88 وسوتشيتش في الدقيقة 71.

تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا

جاء تشكيل كيفو كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي - بيسيك - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - أوغلو - سوتشيتش - ديماركو

خط الهجوم: إسبوزيتو - مارتينيز.

