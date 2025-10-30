الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يكتسح فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره فيورنتينا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ملعب “ملعب دييغو أرماندو مارادونا” ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل ثلاثية الإنتر كل من: هاكان أوغلو (هدفين) في الدقيقة 66 و88 وسوتشيتش في الدقيقة 71.  

تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا

جاء تشكيل كيفو كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي - بيسيك - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - أوغلو - سوتشيتش - ديماركو

خط الهجوم: إسبوزيتو - مارتينيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

مرموش يقود السيتي للفوز على سوانزي بثلاثية في كأس كاراباو

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو

"فيه خلل"، أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوريان 1/1 بالدوري الفرنسي

بعد التعادل مع بتروجيت، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس كاراباو

بدلاء الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر أمام موناكو في الدوري الفرنسي

ضبط 40 بلطجيا وهاربا من المراقبة و67 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

شاهد، هدف عمر مرموش "الصاروخي" في مرمى سوانزي سيتي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بفرحة قريبة وبشرى سارة

المزيد
الجريدة الرسمية