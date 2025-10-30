في عيد ميلاده الـ71، الخطيب من أسطورة الملاعب لرئيس صنع الأمجاد مع الأهلي (فيديو وصور)

يحتفل اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، الكابتن محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية ورئيس النادي الأهلي الحالي، بعيد ميلاده الـ71، بعدما سطر مسيرة ذهبية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، جعلته رمزا في تاريخ الرياضة المصرية.

بداية الخطيب

الخطيب، المولود في مثل هذا اليوم عام 1954، انضم لصفوف الأهلي عام 1974 بعد تألق مع نادي النصر، ليبدأ قصة نجاح استثنائية بقميص القلعة الحمراء، حيث بدأ رحلته مع الأهلي في 15 أغسطس 1972 بمباراة أمام البلاستيك بالدوري، وسجل خلالها الهدف الثالث في فوز الأحمر بثلاثية نظيفة، معلنا عن ظهور موهبة استثنائية.

على مدار أكثر من 15 عاما داخل المستطيل الأخضر، كتب بيبو اسمه بحروف من ذهب، وكانت مباراته الأخيرة أمام الهلال السوداني في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 ديسمبر 1987، حيث فاز الأهلي بهدفين دون رد وحقق اللقب، قبل أن يعلن اعتزاله بعدها بعام في مهرجان أسطوري يوم 21 ديسمبر 1988 وسط حضور تجاوز 100 ألف متفرج، بمشاركة منتخب العرب أمام الأهلي.

إرث كروي لا ينسى

وخلال مشوار بيبو داخل الملاعب، شارك الخطيب في 266 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 154 هدفا في مختلف البطولات، بينها 108 أهداف بالدوري جعلته عضوًا في نادي المئة، وأكثر من 37 هدفا قاريا.

وارتدى الخطيب قميص منتخب مصر من 1973 حتى 1986، وسجل 24 هدفًا في 54 مباراة، ليصبح ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ الفراعنة، وساهم في تأهل المنتخب لأولمبياد موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984 وقاد الفراعنة لبلوغ ربع النهائي، كما قاد مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 1986 بالقاهرة.

وحقق الخطيب العديد من الألقاب الفردية، أبرزها الكرة الذهبية الأفريقية عام 1983 كأفضل لاعب في القارة، وكأفضل لاعب عربي في نفس العام، كما حصل على جائزة منظمة اليونسكو للعب النظيف عام 1987، وتوج هدافا للدوري في موسمي 1977/1978 و1980/1981، واختير أفضل لاعب في مصر 6 مرات.

من أسطورة الملاعب إلى القيادة

بعد اعتزاله، بدأ الخطيب مسيرته الإدارية في الأهلي عام 1988 بانتخابه عضوا بمجلس الإدارة، ثم شغل منصب أمين الصندوق، ونائب رئيس النادي حتى 2014، قبل أن يُنتخب رئيسًا للقلعة الحمراء عام 2017 وحتى الأن، ليواصل كتابة التاريخ مع الأهلي إداريا كما فعله كلاعب.

تحت قيادته، استعاد الأهلي زعامته القارية وحصد العديد من البطولات المحلية والأفريقية والعالمية، ليؤكد الخطيب أن تأثيره في تاريخ النادي لا يقتصر على ما قدمه داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى بناء منظومة إدارية واحترافية كبيرة.

وحصد الأهلي تحت قيادت بيبو، الدوري الممتاز 6 مرات، والفوز بكأس السوبر المصري 6 مرات أيضا، وحقق الأحمر كأس مصر في 3 مناسبات، أما بطولة دوري أبطال أفريقيا توج بها الفريق 4 مرات، بينما حصد الفريق السوبر الإفريقي في مناسبتين.

أما على مستوى كأس العالم للأندية حقق الفريق الميدالية البرونزية 3 مرات، كما توج الفرق ببطولة كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.