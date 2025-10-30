ترتيبات جديدة في الأهلي استعدادا لانتخابات النادي غدا

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات تنظيمية خاصة لتسهيل مشاركة الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات مجلس إدارة النادي، المقرر إجراؤها غدًا الجمعة، وذلك ضمن خطة تهدف لضمان سلاسة العملية الانتخابية وتوفير أعلى درجات الراحة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد النادي أنه تم تخصيص مرافقين لمساعدة كبار السن وذوي الهمم على التنقل داخل مقر النادي والوصول إلى اللجان الانتخابية بكل سهولة، إلى جانب توفير كراسي متحركة على البوابات لخدمتهم طوال فترة التصويت.

كما وفرت الإدارة نقاط استعلام إضافية بمحيط اللجان والمداخل، لمساعدة الأعضاء في الوصول إلى لجانهم وفقًا لأرقام العضوية، فضلًا عن تقديم الدعم لمن نسوا بطاقة العضوية من خلال التعرف على بياناتهم باستخدام إثبات الشخصية الرسمي، سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار خطة تنظيمية شاملة يشرف عليها النادي لتوفير بيئة انتخابية مميزة تليق بأعضاء الأهلي وتضمن مشاركة الجميع دون أي معوقات.

الأهلي يعلن إقامة انتخابات النادي تحت إشراف قضائي كامل

أعلن النادي الأهلي أنه يقوم بمراجعةً كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي الأهلي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

كما تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.