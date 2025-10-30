الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيبات جديدة في الأهلي استعدادا لانتخابات النادي غدا

انتخابات الأهلي
انتخابات الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات تنظيمية خاصة لتسهيل مشاركة الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات مجلس إدارة النادي، المقرر إجراؤها غدًا الجمعة، وذلك ضمن خطة تهدف لضمان سلاسة العملية الانتخابية وتوفير أعلى درجات الراحة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد النادي أنه تم تخصيص مرافقين لمساعدة كبار السن وذوي الهمم على التنقل داخل مقر النادي والوصول إلى اللجان الانتخابية بكل سهولة، إلى جانب توفير كراسي متحركة على البوابات لخدمتهم طوال فترة التصويت.

كما وفرت الإدارة نقاط استعلام إضافية بمحيط اللجان والمداخل، لمساعدة الأعضاء في الوصول إلى لجانهم وفقًا لأرقام العضوية، فضلًا عن تقديم الدعم لمن نسوا بطاقة العضوية من خلال التعرف على بياناتهم باستخدام إثبات الشخصية الرسمي، سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار خطة تنظيمية شاملة يشرف عليها النادي لتوفير بيئة انتخابية مميزة تليق بأعضاء الأهلي وتضمن مشاركة الجميع دون أي معوقات.

الأهلي يعلن إقامة انتخابات النادي تحت إشراف قضائي كامل 

أعلن النادي الأهلي أنه يقوم بمراجعةً كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة. 

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي الأهلي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.  

كما تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة النادي الأهلي الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

إنتر ميلان يكتسح فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

مرموش يقود السيتي للفوز على سوانزي بثلاثية في كأس كاراباو

مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو

"فيه خلل"، أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوريان 1/1 بالدوري الفرنسي

بعد التعادل مع بتروجيت، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس كاراباو

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

البنك الزراعي يعلن تأثر خدماته لمدة ساعتين ونصف بسبب التوقيت الشتوي

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

المزيد
الجريدة الرسمية