مانشستر سيتي وسوانزي سيتي يتعادلان 1/1 بالشوط الأول في كأس كاراباو

تعادل مانشستر سيتي مع نظيره سوانزي سيتي، بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو" موسم 2025-2026.

وتقدم سوانزي سيتي عن طريق فرانكو في الدقيقة 12، وتعادل السيتي بهدف دوكو بالدقيقة 39.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش في تشكيل مباراة اليوم الاساسي رفقة مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سوانزي في كأس كاراباو

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس، ديفين موكاسا، أوسكار بوب

الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، عمر مرموش

وانطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، موسم 2025/26، مساء يوم الثلاثاء.

وشهد يوم الثلاثاء إقامة 3 مباريات، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس كاراباو، بين جريمسبي وبرينتفورد، وايكومب وفولهام، ريكسهام وكارديف.



وحقق برينتفورد فوزًا عريضًا على جريمسبي بخمسة أهداف دون رد، بينما انتصر فولهام على وايكومب بركلات الترجيح (5/4)، بينما تخطى كارديف خصمه ريكسهام بهدفين لهدف.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو قبل مباريات اليوم



برينتفورد.

فولهام.

كارديف.

