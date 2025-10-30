الخميس 30 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بمشاركة مصر وتركيا، موقع أمريكي يكشف ملامح خطة تشكيل قوة دولية لنشرها في غزة

القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية فى غلاف غزة، فيتو

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، عن ملامح خطة واشنطن لـتشكيل قوة دولية بهدف نشرها في قطاع غزة، كاشفا عن دور مصري في هذه الخطة.

الخطة الأمريكية لنشر قوة دولية في غزة

ووفق الموقع المقرب من دوائر صنع القرار، فإن الخطة الأمريكية لنشر قوة دولية في غزة، ستكون جاهزة "خلال أسابيع"، مضيفًا أنها "تشمل تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة".

 

وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان "أبدوا استعدادهم للمشاركة في القوة الدولية بغزة".

 

وكان وزير الخارجية الفرنسي خلال مقابلة صحفية، مساء أمس الأربعاء: "نحن نعمل حاليًا في نيويورك، في الأمم المتحدة، مع الفرق الأمريكية لضمان إعطاء التفويض" لهذه القوة الدولية لتأمين غزة.

تركيا تدرس المشاركة فى القوة الدولية بغزة

فى ذات السياق، قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن أنقرة تواصل التشاور مع الأطراف المعنية بشأن إنشاء قوة مهام في قطاع غزة.

 

وردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر: "القوات المسلحة التركية تواصل استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وباعتبارنا أحد مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، فإن المشاورات الدبلوماسية والعسكرية مستمرة مع الدول الأخرى".

أستاذ علوم سياسية: اليمين المتطرف في إسرائيل يقود محاولات نسف اتفاق غزة

مصر والكويت تؤكدان أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف حرب غزة وإعادة إعمار القطاع

 

 

 

