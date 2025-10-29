الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

قطر: مستقبل حكم حماس في غزة لن يشكل تحديًا ونعمل على تسوية شاملة بالقطاع

غزة، فيتو
أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، أن مستقبل حكم حركة حماس في قطاع غزة لن يكون تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدوحة تعمل مع مختلف الأطراف على تهيئة الأرضية لتسوية شاملة ومستقرة في القطاع.

استجابة حماس “واضحة جدًا”

وقال رئيس الوزراء القطري إن استجابة حركة حماس بشأن مستقبل الحكم في غزة كانت واضحة جدًا، موضحًا أن الحركة أبدت استعدادًا لمناقشة مستقبل القطاع في إطار وطني شامل يضم جميع الفصائل الفلسطينية.

دعوة لتوحيد الفصائل ونزع السلاح

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن الدوحة تسعى لتوحيد الفصائل الفلسطينية في غزة، مضيفًا: “نحاول إقناع جميع الأطراف بضرورة نزع السلاح وتغليب المسار السياسي من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني”.
ولفت إلى أن حماس نفسها ترى أن الفصائل كافة يجب أن تتخلى عن السلاح في القطاع، تمهيدًا لمرحلة جديدة من الاستقرار والإعمار.

قطر تؤكد وضوح موقفها

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدوحة كانت واضحة للغاية مع حركة حماس بشأن رؤيتها لمستقبل الحكم في غزة، مشددًا على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القادر على ضمان الأمن والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

