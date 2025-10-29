مصدر مسئول: وقف إطلاق النار في غزة مستمر والالتزام باتفاق شرم الشيخ قائم

قال مصدر مسئول لـ القاهرة الإخبارية إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال ساري المفعول، مؤكدًا التزام كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بـ اتفاق شرم الشيخ، والعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام.

جهود دبلوماسية مستمرة



وأضاف المصدر أن جهود الوسطاء مستمرة لتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ الخطة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية لضمان استقرار الوضع ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة.

تحقيق السلام والاستقرار في غزة

وأكد المصدر أن المجتمع الدولي يواصل دوره في متابعة الالتزام بالاتفاقيات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار في غزة.

