أستاذ علوم سياسية: اليمين المتطرف في إسرائيل يقود محاولات نسف اتفاق غزة

أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن التوترات المتكررة في قطاع غزة ومحاولات إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار تعود إلى ضغوط اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يقودون تيارًا متشددًا لا يريد الهدوء بأي شكل من الأشكال.

وأضاف تركي، أن هؤلاء الوزراء يشكّلون جبهة داخل الكنيست والحكومة تعارض أي اتفاق سياسي أو إنساني، لأن أهدافهم لم تتحقق بعد، والمتمثلة في تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على حركة حماس، وتدمير غزة بالكامل، وبناء المستوطنات والسيطرة على القطاع.

ضغوط سياسية تهدد استقرار حكومة نتنياهو



وأوضح تركي أن سموتريتش وبن غفير يستخدمان نفوذهما داخل الائتلاف الحاكم كورقة ضغط قوية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه في حال انسحابهما من الحكومة ستسقط الائتلاف الحاكم، وهو ما يمنحهما القدرة على فرض أجندتهما المتطرفة وإشعال الموقف من جديد.



وقال خلال لقائه ببرنامج "ولاد البلد" الذي يقدمه محمد قاسم في على قناة الشمس: "اليمين المتطرف طوال الوقت يختلق الذرائع والمبررات لاستئناف الحرب، وكأنهم يريدون أن يجعلوا من اتفاق شرم الشيخ مجرد ورقة مثل باقي الاتفاقيات السابقة".

ذرائع واهية لتبرير التصعيد في غزة



وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير التصعيد تكون أحيانًا تفاصيل صغيرة مثل الادعاء بتلاعب حماس في تسليم جزء من رفات أسير أو مقتل جندي في جنوب رفح، موضحًا أن هذه الذرائع تستخدم كذريعة للقصف وإسقاط الشهداء، رغم وجود التزامات دولية واضحة بوقف إطلاق النار.

مصر في مواجهة مفتوحة لحماية السلام



وأكد تركي أن هذه التطورات تجعل الموقف المصري في غاية الصعوبة، إذ تبدو القاهرة وكأنها تحارب كل الأطراف في آنٍ واحد من أجل ضمان استمرار الهدنة وتثبيت اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على أن مصر تتحرك بثبات ودبلوماسية عالية لتفادي انهيار الاتفاق وسط أجواء سياسية معقدة وضغوط إقليمية ودولية متشابكة.

