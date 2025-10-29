مسئول أمريكي: نخوض محادثات صعبة لخفض التصعيد في غزة ونتوقع انتكاسات

قال مسئول أمريكي رفيع إن واشنطن تخوض محادثات صعبة ومكثفة مع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط بهدف خفض التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن الطريق نحو التهدئة ليس سهلًا وقد يشهد انتكاسات متوقعة، إلا أن الإدارة الأمريكية تواصل الضغط لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.

مقتل جندي أمريكي في هجوم حماس

وأوضح المسئول أن حركة حماس شنت هجومًا أمس في غزة، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، واصفًا الحادث بأنه "مؤلم ومؤشر على هشاشة الوضع الأمني" في القطاع.

وأشار إلى أن بلاده تدين أي أعمال عنف تعيق جهود السلام أو تهدد أرواح المدنيين من الجانبين.

متابعة لصيقة للوضع الميداني

وأكد أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع في غزة عن كثب، عبر قنواتها الدبلوماسية والأمنية، مشيرًا إلى أن لدى الولايات المتحدة "آذانًا وعيونًا تعينها على فهم ما يجري" في القطاع، في إشارة إلى التنسيق الاستخباراتي والميداني مع شركائها الإقليميين.

التزام بخطة ترامب للسلام

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن لا تزال متمسكة بخطة الرئيس ترامب للسلام، معتبرًا أنها الإطار الأنسب لتحقيق استقرار دائم في المنطقة، وإرساء نظام سياسي وأمني يضمن مصالح جميع الأطراف. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها مصلحة راسخة في تنفيذ تلك الخطة بما يحقق الأمن لإسرائيل ويمنح الفلسطينيين مستقبلًا أفضل.

