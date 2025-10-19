بعد تهديها لحماس، إدارة ترامب تؤجل زيارة دي فانس إلى إسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

أفادت مصادر عبرية وأمريكية، فجر اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت تأجيل زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس، إلى إسرائيل يومًا واحدًا عن موعدها المحدد مسبقًا.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أرجأ زيارته المقررة إلى إسرائيل إلى يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلته عن مسؤولين إسرائيليين.



من جهته، كتب باراك رافيد مراسل الشئون الأمريكية في القناة العبرية، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن فانس كان يخطط لزيارة إسرائيل، يوم الاثنين، للدفع بتنفيذ اتفاق غزة، إلا أن الزيارة تأجلت ليوم الثلاثاء.



ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير "موثوقة" تفيد بوقوع انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس.



وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس السبت: "لقد أبلغت الولايات المتحدة الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس ضد سكان قطاع غزة".



وأضاف البيان أن واشنطن حذّرت من احتمال اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية سكان القطاع.



وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت السلطات في غزة إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في القطاع 47 مرة منذ الإعلان عنه، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا وإصابة 143 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.