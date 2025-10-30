الخميس 30 أكتوبر 2025
الاحتلال يعلن استلام رفات جثتي إسرائيليين من القسام عبر الصليب الأحمر

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، عن تسلّم الاحتلال جثتي أسيرين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر الدولي، مضيفًا أنه سيتم نقلهما إلى إسرائيل.

 

إسرائيل تتسلم رفات أسيرين إسرائيليين

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيقوم الأطباء الشرعيون بإجراءات التعرف على الرفات قريبًا.

 

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها ستقوم بتسليم رفات أسيرين إسرائيليين، الخميس، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم الجثتين.

صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى

وقالت القسام في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة.

 

جاء ذلك ضمن مرحلة أولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

 

ولم تقدم "كتائب القسام" أي تفاصيل إضافية بشأن آلية أو موقع التسليم، ولكن عادة ما تتم العملية داخل قطاع غزة وعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

محلل سياسي: الموقف المصري الحازم في أزمة غزة دفع ترامب لدعم اتفاق شرم الشيخ

‏أكسيوس: تجهيز الخطة الأمريكية لنشر قوة دولية في غزة خلال أسابيع

 

 

