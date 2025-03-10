الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

والدة أسيرين إسرائيليين بغزة تتهم نتنياهو بالتخلي عنهما

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي عن والدة أسيرين إسرائيليين في غزة قولها:إذا كان لدى دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو قلب فسيعيدان كل الاسرى.. تخلوا عن أولادي في السابع من أكتوبر وآمل ألا يستمر ذلك.

 وفد إسرائيلي إلى الدوحة

ومن المقرر أن  ترسل إسرائيل اليوم الإثنين وفدا إلى الدوحة، لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار الهش في غزة.

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وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.

ودعت حماس مرارا وتكرارا إلى إجراء مفاوضات فورية بشأن المرحلة الثانية، بينما رفضت إسرائيل ذلك سعيا إلى تمديد المرحلة الحالية.

وأوقفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة وسط الجمود، وأعلنت أمس الأحد أنها قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمر.

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الدوحة غزة نتنياهو جيش الإحتلال الإسرائيلي

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