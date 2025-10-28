كتائب القسام تعلن تسليم رفات أسير إسرائيلي الساعة الـ 8 مساء اليوم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن تسليم رفات رهينة إسرائيلي إلى الاحتلال فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، مبينة أنه تم العثور عليه فى مسار أحد الأنفاق فى خان يونس.

القسام تسلم رفات أسير للاحتلال مساء اليوم

ولفتت القسام إلي أن عمليات البحث عن رفات الرهائن مستمرة، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجه أعمال البحث، بسبب نقص المعدات وتراكم كميات كبيرة من الحطام نتيجة العدوان على قطاع غزة.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي قال: إن الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قيادات الجيش والمسؤولين الأمنيين انتهى دون اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة الرد على حركة حماس.

وبحسب الموقع، قدم الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع حزمة من الخطوات العسكرية المقترحة، تضمنت خيار استئناف الهجمات على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات بوجود ضغوط ميدانية وسياسية متزايدة.

التنسيق مع واشنطن قبل اتخاذ قرار ضد حماس

وشدد نتنياهو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب حسابات دقيقة وتوافقًا سياسيًا وعسكريًا مع الحليف الأمريكي.

يأتي ذلك في ظل استمرار حالة الترقب في إسرائيل عقب التطورات الأخيرة في غزة، فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا لتجنب أي تصعيد واسع قد يعقّد الجهود السياسية الجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.