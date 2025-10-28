الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
كتائب القسام تعلن تسليم رفات أسير إسرائيلي الساعة الـ 8 مساء اليوم

القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن تسليم رفات رهينة إسرائيلي إلى الاحتلال فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، مبينة أنه تم العثور عليه فى مسار أحد الأنفاق فى خان يونس.

القسام تسلم رفات أسير للاحتلال مساء اليوم

ولفتت القسام إلي أن عمليات البحث عن رفات الرهائن مستمرة، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجه أعمال البحث، بسبب نقص المعدات وتراكم كميات كبيرة من الحطام نتيجة العدوان على قطاع غزة.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي قال: إن الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قيادات الجيش والمسؤولين الأمنيين انتهى دون اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة الرد على حركة حماس.
وبحسب الموقع، قدم الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع حزمة من الخطوات العسكرية المقترحة، تضمنت خيار استئناف الهجمات على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات بوجود ضغوط ميدانية وسياسية متزايدة.

التنسيق مع واشنطن قبل اتخاذ قرار ضد حماس

وشدد نتنياهو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب حسابات دقيقة وتوافقًا سياسيًا وعسكريًا مع الحليف الأمريكي.

يأتي ذلك في ظل استمرار حالة الترقب في إسرائيل عقب التطورات الأخيرة في غزة، فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا لتجنب أي تصعيد واسع قد يعقّد الجهود السياسية الجارية.

المجلس الوطنى الفلسطينى: غزة جزء لا يتجزأ من أراضينا

مكتب نتنياهو يعلن تسلم جثة أحد الأسرى داخل غزة عبر الصليب الأحمر

 

 

