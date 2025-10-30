الخميس 30 أكتوبر 2025
‏أكسيوس: تجهيز الخطة الأمريكية لنشر قوة دولية في غزة خلال أسابيع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مجموعة من الدول حول تشكيل قوة دولية لنشرها في قطاع غزة، على أن تعرض الخطة رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

إنشاء جهاز شرطة فلسطيني جديد 

 وقال مسؤول أمريكي إن القيادة المركزية (U.S. Central Command) تتولى إعداد خطة القوة، التي تنص على إنشاء جهاز شرطة فلسطيني جديد يتم تدريبه وفحصه من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.

وأوضحت المصادر أن دولًا مثل مصر وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا أبدت استعدادها للمشاركة، بينما أبدت دول أخرى تحفظات بسبب الوضع الأمني المضطرب في غزة. 

 

 وقال أحد المخططين المشاركين: "إذا لم تكن لدينا منظومة أمنية وحوكمة موثوقة في غزة يوافق عليها الإسرائيليون، فسنجد أنفسنا عالقين في وضعٍ تكون فيه إسرائيل تهاجم باستمرار".

تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر ومنع تهريب الأسلحة

ووفقًا لخطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا، فإن نشر "قوة الاستقرار الدولية" يعد شرطًا أساسيًا لانسحاب إسرائيل الإضافي من نحو 50% من أراضي غزة التي لا تزال تسيطر عليها. وستُكلّف هذه القوة بتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر ومنع تهريب الأسلحة.

