علاء مبارك يستعين بمنقذ الأطفال اليهود في الحرب العالمية الثانية لإغاثة مصابي غزة

طالب علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، بإنقاذ أطفال غزة المصابين في الحرب، من المكان الذي وصفه بـ "أخطر مكان في العالم"، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال يعانون من أهوال يومية من عدو "مجرم" لا يعرف الرحمة.

علاء مبارك يطالب بإنقاذ أطفال غزة

واستشهد علاء مبارك بقصة السير "نيكولاس وينتون"، المصرفي البريطاني، الذي أنقذ 669 طفلًا يهوديًا في تشيكوسلوفاكيا خوفًا من النازيين، وقرر تنظيم عملية إنقاذ سرية للأطفال وتهريبهم إلى بريطانيا، قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث طالب بإنقاذ أطفال غزة على غرار حكاية نيكولاس وينتون.

إنقاذ أطفال غزة المتضررين من الحرب، فيتو



وقال علاء مبارك، عبر منصة "إكس"، بشأن إنقاذ أطفال غزة المصابين: "أطفال غزة عانوا كثيرًا، ويدفعون ثمنًا كبيرًا في أخطر مكان في العالم تعرضوا لأهوال يومية من عدو مجرم لا يعرف الرحمة، منهم من فقدوا ذويهم ومنهم من فقد الأطراف ومنهم من يعانى من إصابات وجروح خطيرة، ومنهم من تم إجبارهم على أعمال لا تناسب أعمارهم، هم في أشد حاجة إلى دعم نفسى واجتماعى".

منقذ الأطفال اليهود في الحرب العالمية الثانية



واستشهد علاء مبارك بمنقذ الأطفال اليهود التشيك من النازيين، فقال: "مشهد ومعاناة أطفال غزة ذكرنى بالسيرة الذاتية للسير "نيكولاس وينتون" مصرفي بريطاني، والذى زار براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وشاهد ظروف اللاجئين الأليمة بعد فرارهم من ألمانيا والنمسا خوفُا من النازيين، فأدرك الخطر الذى يتعرض له "الأطفال"، فقرر تنظيم عملية إنقاذ سرية لتهريب الأطفال من تشيكوسلوفاكيا إلى بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية".

نيكولاس وينتون منقذ الأطفال اليهود في الحرب العالمية الثانية، فيتو



وتابع علاء مبارك: "نجح نيكولاس في العثور على أسر بريطانية تتبنى عددا من الأطفال، فقام بتأمين الأوراق وتنظيم رحلات القطار، ونجح في إنقاذ 699 طفلا من آلاف الأطفال من مصير مجهول".

وأوضح علاء مبارك: "لم تعرف قصته إلا في عام 1988، عندما عثرت زوجته على دفتر قصاصات يحتوى على صور وأسماء الأطفال الذين أنقذهم، وتم لم شمله مع بعض الأطفال الذين أنقذهم، وقد أصبحوا رجال ونساء في مشهد مؤثر، تم توثيقه على برنامج تلفزيونى في بريطانيا".

حكاية نيكولاس وينتون مع الأطفال اليهود

وقال علاء مبارك عن حكاية نيكولاس وينتون مع الأطفال اليهود: "هذا العمل البطولى قصة حقيقية تم ترجمته إلى فيلم "One life" للمثل القدير أنتوني هوبكنز، وربما نستطيع أن نتعلم شيئا من قصة "السير نيكولاس وينتون"، الذى نجح في إنقاذ أطفال أبرياء لا ذنب لهم، أطفال حرموا من أبسط حقوقهم".

الطفلة الفلسطينية ملك صالحية، فيتو

وجاء تعليق علاء مبارك ردًا على حكاية الطفلة الفلسطينية من غزة، ملك صالحية، التي أصيبت في حرب الاحتلال الغاشمة على غزة، وكانت الطفلة على وشك أن تفقد أطرافها للأبد بعد إصابتها، لكن تم نقلها إلى أحد مستشفيات إيطاليا حيث تلقت العلاج اللازم، وعاد إليها الأمل من جديد، بعد أن أنهت جميع العمليات الجراحية التي أنقذت أطرافها، وخضعت لجلسات علاج طبيعي وتأهيل مكثف ساعدتها على استعادة الحركة وعودة الطفولة إلى حياتها من جديد.

السير نيكولاس وينتون، فيتو

جدير بالذكر أن السير نيكولاس وينتون عُرف بتنظيمه عملية إنقاذ 669 طفلًا يهوديًا تشيكيًا من تشيكوسلوفاكيا التي احتلها النازيون خلال الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب عام 1939، وتوفي في الأول من يوليو 2015 عن عمر يناهز 106 أعوام.

وتُروى قصته في فيلم بعنوان "حياة واحدة"، مستوحى من سيرته الذاتية التي تحمل الاسم نفسه، والتي كتبتها ابنته باربرا، وغُرض فيلم "حياة واحدة" في دور السينما البريطانية في يناير 2024.

