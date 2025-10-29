إعلام عبري: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة في المرحلة الحالية، مؤكدًة عدم تغيير موقع "الخط الأصفر" الذي يحدد مناطق التواجد العسكري الإسرائيلية قرب القطاع.

إسرائيل: لن نتورط في عمليات عسكرية أوسع داخل غزة

وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي ضمن التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن، والتركيز على الجهود الأمنية والاستخباراتية دون التورط في عمليات عسكرية أوسع داخل غزة.

مراقبة جيش الاحتلال الحدود مع غزة

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل مراقبة الحدود مع غزة بدقة عالية، مع الاستعداد للتدخل عند الحاجة لحماية المدنيين والمواقع الحساسة، لكنها شددت على أن أي تغيير في الخطوط سيعلن عنه رسميًا فقط.

في سياق متصل قال مسئول أمريكي رفيع إن واشنطن تخوض محادثات صعبة ومكثفة مع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط بهدف خفض التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن الطريق نحو التهدئة ليس سهلًا وقد يشهد انتكاسات متوقعة، إلا أن الإدارة الأمريكية تواصل الضغط لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.

وأوضح المسئول أن حركة حماس شنت هجومًا أمس في غزة، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، واصفًا الحادث بأنه "مؤلم ومؤشر على هشاشة الوضع الأمني" في القطاع.

وأشار إلى أن بلاده تدين أي أعمال عنف تعيق جهود السلام أو تهدد أرواح المدنيين من الجانبين.

