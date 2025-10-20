الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم

جثامين أسرى الاحتلال،
جثامين أسرى الاحتلال، فيتو

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.  

حماس تسلم جثة أحد أسرى الاحتلال اليوم 

ويأتي ذلك على الرغم من انتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر من مرة ونفذ غارات جوية بالأمس وهجمات مدفعية تسببت في استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة.  

وتمادى الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق شرم الشيخ، عن طريق إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالرغم من أن الاتفاق ينص على تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع.  

 

