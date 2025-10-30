إعلام عبري: فوضى في محطات الحافلات والقطارات بالقدس المحتلة بسبب الحريديم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، باندلاع حالة من الفوضى في محطات الحافلات والقطارات بالقدس المحتلة بسبب مظاهرة الحريديم المناهضة للتجنيد.

مظاهرة حاشدة لليهود الحريديم في القدس

وانطلقت مظاهرة حاشدة لليهود الحريديم في القدس المحتلة احتجاجا على عدم سن قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية.

وكانت أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن حاخامات الحريديم أصدروا بيانا جاء فيه أن "إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة، واليهودية المتدينة ستخوض معركة لا مثيل لها".

اعتقال طلاب المدارس الدينية لرفضهم الخدمة العسكرية

وصدر بيان حاخامات الحريديم، في أعقاب اعتقال عدد من طلاب المدارس الدينية.

وفي منتصف مايو الماضي، حذر حاخام بارز من أن المتدينين اليهود الحريديم سيغادرون إسرائيل إذا ما أقدم الجيش على اعتقال طلاب المدارس الدينية لرفضهم الخدمة العسكرية.

