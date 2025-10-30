الخميس 30 أكتوبر 2025
الأمم المتحدة: الحرب في ‎السودان مدمرة

السودان، فيتو
قالت منظمة الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس: الحرب في ‎السودان مدمرة وعلينا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

 

حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان

وأضافت الأمم المتحدة: نكثف دعوتنا إلى حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان.. الآلية الرباعية تعمل على تمهيد الطريق لحوار سوداني.. آن الأوان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلام دائم للشعب السوداني.

 

السيطرة علي مدينة الفاشر

ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف  للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

