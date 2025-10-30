رافق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء السفير الفرنسي إريك شوفالييه والوفد المرافق له في زيارة إلى معبر رفح البري، وذلك للاطلاع على سير العمل وآلية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

محافظ شمال سيناء يرافق السفير الفرنسي إلى معبر رفح البري

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ الجهود المصرية الكبيرة المبذولة لتسهيل دخول المساعدات وإجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، مؤكدًا استمرار الدعم المصري للأشقاء في غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الإجراءات العملية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ، وبحث سبل تعزيز التعاون الإنساني وتنسيق الجهود الدولية في تقديم المساعدات.

وأشاد السفير الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم جهود الإغاثة وحرص الدولة المصرية على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

محافظ شمال سيناء يصطحب السفير الفرنسي إلى مخازن المساعدات اللوجيستية بالعريش

كما اصطحب اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء السفير الفرنسي إريك شوفالييه والوفد المرافق له في زيارة إلى مخازن المساعدات اللوجيستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

وخلال الزيارة، استمع السفير الفرنسي إلى شرحٍ حول آلية استقبال وتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ودور محافظة شمال سيناء في تنسيق الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الإجراءات العملية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ، وبحث سُبل تعزيز التعاون الإنساني ودعم جهود الإغاثة للفلسطينيين.

وأشاد السفير الفرنسي بالجهود المصرية الكبيرة في تنظيم تدفق المساعدات وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.