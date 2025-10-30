زينة تهرب من زفافها وتبدأ رحلة مليئة بالتقلبات في "ورد وشوكولاتة"

تطل الفنانة زينة الليلة على جمهورها بعمل درامي جديد يحمل عنوان "ورد وشوكولاتة"، الذي يبدأ عرضه مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تُعرض الحلقتان الأولى والثانية في تمام السابعة مساءً.

وتخوض زينة من خلال المسلسل تجربة فنية مختلفة تراهن عليها بشدة، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها تعد من أقرب وأصعب الأدوار التي قدمتها في الفترة الأخيرة.

تقدم زينة خلال مسلسل "ورد وشوكولاتة" شخصية إعلامية ناجحة وصاحبة طموح كبير، تعيش حياة تبدو مثالية ومستقرة، إلى أن تتخذ قرارًا جريئا يقلب موازين حياتها تمامًا، بعدما تهرب من حفل زفافها في اللحظات الأخيرة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تقودها إلى مواجهات مليئة بالتقلبات في رحلة تجمع بين الدراما الموشقة والمشاعر المتناقضة.

المسلسل يتناول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، أثارت في وقت سابق جدلا واسعا في المجتمع المصري لفترة طويلة، ليقدم حكاية عن الحب والخداع والاختيار الصعب، فبين لحظات الرومانسية الدافئة والقرارات القاسية، تتحول القصة إلى صراع نفسي وعاطفي يختبر أبطاله ويكشف عن وجوه متعددة للعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

الجدير بالذكر أن زينة كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في المسلسل قبل يومين فقط، بعد فترة تصوير امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم تعرضها لإصابة قوية في ركبتها أثناء تنفيذ أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع. إذ أصيبت بشرخ واضطرت لوضع جبيرة طبية، إلا أنها رفضت التوقف عن التصوير والتزمت بإنهاء دورها في الموعد المحدد قبل انطلاق العرض الرسمي.

