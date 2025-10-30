الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق شب في عقار ببنها

حريق عمارة سكنية
حريق عمارة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب، اليوم، بأحد العقارات المجاورة لكلية العلوم بجامعة بنها، وتحديدًا في الطابق السادس من المبنى.

مشاجرة بين معلمة وزميلها داخل مدرسة في بنها، وتعليم القليوبية تتدخل

بالعروض الفنية، مدارس القليوبية تحتفل بالمتحف المصري الكبير (صور)

السيطرة على حريق بجوار كلية العلوم بجامعة بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بلاغًا بنشوب الحريق، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الأدوار أو للمباني المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التلفيات المادية المحدودة.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم انصراف الجهات الأمنية بعد انتهاء أعمال التبريد والتأمين الكامل للموقع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة بنها كلية العلوم بجامعة بنها محافظة القليوبية

مواد متعلقة

بالعروض الفنية، مدارس القليوبية تحتفل بالمتحف المصري الكبير (صور)

بعد حركة المحليات، السيرة الذاتية للسكرتير المساعد لمحافظة القليوبية

كراسي لذوي الإعاقة وفرص عمل، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

البنك الزراعي يعلن تأثر خدماته لمدة ساعتين ونصف بسبب التوقيت الشتوي

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

المزيد
الجريدة الرسمية