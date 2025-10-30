السيطرة على حريق شب في عقار ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب، اليوم، بأحد العقارات المجاورة لكلية العلوم بجامعة بنها، وتحديدًا في الطابق السادس من المبنى.

السيطرة على حريق بجوار كلية العلوم بجامعة بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بلاغًا بنشوب الحريق، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الأدوار أو للمباني المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التلفيات المادية المحدودة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم انصراف الجهات الأمنية بعد انتهاء أعمال التبريد والتأمين الكامل للموقع.

