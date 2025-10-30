شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 38 طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور أيمن الشعراوي، بإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وذلك بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، والإدارة البيطرية بشبرا الخيمة، ومديريتي التموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم رأس وأحشاء داخلية وأرجل ماشية بإجمالي وزن يقارب 38 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

ضبط احشاء غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو

