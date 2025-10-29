بعد حركة المحليات، السيرة الذاتية للسكرتير المساعد لمحافظة القليوبية

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين اللواء محمد معوض عقل سكرتيرا عاما مساعدًا لمحافظة القليوبية، نقلًا من وظيفة سكرتيرًا عامًا مساعدًا لشمال سيناء.

وتأتي هذه القرارات ضمن حركة القيادات المحلية التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل التنفيذي ودعم جهود التطوير بالمحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الإداري داخل الوحدات المحلية.

جدير بالذكر أن اللواء محمد معوض عقل مشرف، مواليد محافظة المنوفية، حصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الكلية العسكرية للعلوم والإدارة، ماجستير إدارة عامة ومحلية من الأكاديمية البحرية، ودبلومة إدارة أعمال، والأخرى عامة جامعة الزقازيق، وبكالوريوس تجارة من كلية التجارة جامعة القاهرة، بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية المصرية، وبكالوريوس هندسة تطبيقية، حاسب آلي من الكلية الحربية المصرية.

أما عن الخبرات السابقة تولى رئاسة حي الجمرك بالإسكندرية رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، ورئيس حي شبرا مصر، ورئيس حي غرب القاهرة رئيس حي الوايلي، وتدرج في مناصب المحليات من سكرتير مساعد لمحافظة المنيا، وشمال سيناء، حتى أصبح سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القليوبية.

واعتمدت الدكتورة منال عوض، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي من المقرر الإعلان عنها، في إطار جهود الوزارة لضخ دماء جديدة في مواقع العمل بالمحليات وتحسين منظومة الأداء التنفيذي.

وشملت الحركة 164 قيادة محلية على مستوى الجمهورية، تضمنت نقل وتعيين 15 سكرتيرًا عامًا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا، إلى جانب 134 رئيس مركز ومدينة وحي، فيما تم استبعاد 15 قيادة لم تحقق المستوى المطلوب في الأداء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الحركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء في الوحدات المحلية ودعم الكفاءات القادرة على تحقيق رضا المواطنين، مشيرة إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

