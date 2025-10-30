بالعروض الفنية، مدارس القليوبية تحتفل بالمتحف المصري الكبير (صور)

نظّمت مدارس محافظة القليوبية احتفالات مميزة بمناسبة افتتاح المتحف المصري، تضمنت إذاعة مدرسية خاصة عن التاريخ الفرعوني إلى جانب عروض فنية من تلاميذ المدارس مرتدين الزي الفرعوني، وسط أجواء من الفخر والانتماء للحضارة المصرية العريقة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم الفني على دعم الأنشطة الثقافية والتربوية داخل المدارس، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتابع فعاليات الاحتفال مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الذي حرص على حضور جانب من العروض الفنية ومتابعة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول أثناء سير الحصص، كما تفقد سجلات الحضور والانصراف والإشراف العام بالمدارس.

وخلال جولته، تابع مدير المديرية أداء المعلمين داخل الفصول وتفاعل مع عدد من الطلاب، للاطلاع على مستواهم الدراسي ومدى تجاوبهم مع معلميهم، مؤكدًا أهمية الأنشطة المدرسية في ترسيخ القيم الوطنية لدى النشء.

وأوضح عبده أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، لمتابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان الانضباط الكامل داخل المدارس ورفع كفاءة العملية التعليمية.

احتفالات افتتاح المتحف المصري بشوارع القليوبية، فيتو

احتفالات افتتاح المتحف المصري بشوارع القليوبية، فيتو





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.