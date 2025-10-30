استبعاد مديرة مدرسة بالقليوبية بعد مشادة بين معلمين، وفتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة

قرر مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد مديرة مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي كانت قائمة بأعمال الإدارة، وذلك على خلفية مشادة وقعت داخل المدرسة بين معلم ومعلمة.

استبعاد مديرة مدرسة على خلفية مشادة وقعت داخل المدرسة بين معلم ومعلمة بالقليوبية

وقرر وكيل الوزارة تكليف مدير آخر لإدارة المدرسة مؤقتًا لحين صدور قرار بتعيين مدير جديد، مع استمرار التحقيقات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حيال المتسببين فيها. وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن التحقيقات جارية بشفافية كاملة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على هيبة المدرسة وضمان سير العملية التعليمية في مناخ منضبط وآمن.

شهدت مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، مشادة كلامية بين معلم ومعلمة داخل المدرسة، انتهت بسقوط المعلمة فاقدة الوعي، قبل أن يتم إسعافها ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور الواقعة، انتقل مسؤولو إدارة بنها التعليمية إلى المدرسة لمتابعة الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، حيث جرى تحويل طرفي المشاجرة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.