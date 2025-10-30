الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استبعاد مديرة مدرسة بالقليوبية بعد مشادة بين معلمين، وفتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة

مصطفى عبده وكيل وزارة
مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

قرر مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد مديرة مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية، والتي كانت قائمة بأعمال الإدارة، وذلك على خلفية مشادة وقعت داخل المدرسة بين معلم ومعلمة.

مشاجرة بين معلمة وزميلها داخل مدرسة في بنها، وتعليم القليوبية تتدخل

بالعروض الفنية، مدارس القليوبية تحتفل بالمتحف المصري الكبير (صور)

استبعاد مديرة مدرسة على خلفية مشادة وقعت داخل المدرسة بين معلم ومعلمة بالقليوبية

وقرر وكيل الوزارة تكليف مدير آخر لإدارة المدرسة مؤقتًا لحين صدور قرار بتعيين مدير جديد، مع استمرار التحقيقات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حيال المتسببين فيها. وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن التحقيقات جارية بشفافية كاملة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على هيبة المدرسة وضمان سير العملية التعليمية في مناخ منضبط وآمن.

شهدت مدرسة تابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، مشادة كلامية بين معلم ومعلمة داخل المدرسة، انتهت بسقوط المعلمة فاقدة الوعي، قبل أن يتم إسعافها ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور الواقعة، انتقل مسؤولو إدارة بنها التعليمية إلى المدرسة لمتابعة الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة، حيث جرى تحويل طرفي المشاجرة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية تعليم القليوبية بنها التعليمي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

مشاجرة بين معلمة وزميلها داخل مدرسة في بنها، وتعليم القليوبية تتدخل

السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة القليوبية الجديد جيهان عبد الحميد

محافظ القليوبية يحيل واقعة استغلال مدرسة تجريبية تحت التسليم في الدعاية الانتخابية للتحقيق

كراسي لذوي الإعاقة وفرص عمل، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية