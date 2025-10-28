الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

كراسي لذوي الإعاقة وفرص عمل، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنيين، فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب أهالي مدن شبين القناطر والخصوص والخانكة، والعمل على حلها بشكل فوري.

محافظ القليوبية: غلق فتحة غير شرعية لعبور المشاة علي السكة الحديد

محافظ القليوبية يصدر قرارا بإلغاء ندب عدد من رؤساء المدن

 

كراسٍ لذوي الإعاقة وماكينة خياطة..أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية 

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الطلبات الإنسانية والاجتماعية والخدمية، من بينها طلبات توفير فرص عمل ومعاشات تكافل وكرامة، وتوفير وحدات سكنية وكراسٍ متحركة لذوي الإعاقة، إلى جانب شكاوى تتعلق بـ الخدمات العامة مثل الصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، ورصف الطرق، فضلًا عن تظلمات خاصة بالأراضي والتراخيص والنقل الوظيفي.

وفي استجابة فورية تعكس حرص محافظ  القليوبية على تلبية احتياجات المواطنين، تم تلبية عدد من الطلبات على الفور، من بينها توفير كراسي كهربائية لأشخاص من ذوي الإعاقة، وماكينة خياطة لإحدى السيدات لمساعدتها على كسب رزقها، إضافة إلى توفير مسكن مناسب لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة كان يقيم في الطابق الرابع ويواجه صعوبة في الصعود والنزول. كما وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ الطلبات الأخرى، بما يضمن إزالة أي معوقات وتحقيق مصالح المواطنين بكفاءة وشفافية.

وأكد المحافظ حرصه المستمر على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وبحث سبل حلها بشكل عملي يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل، في ظل جهود التنمية التي تشهدها محافظة القليوبية.

