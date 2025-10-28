الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق  قرية دملاش مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

 

تصادم على طريق في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق دملاش ببلقاس.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، نتج عنه إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.

 

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن استقبال: نبيل مسعود يوسف السيد علي، 25 سنة، مصابا بجروح قطعية متفرقة بالوجه وكسر بالقدم اليسرى، محمد عبد الله أبو الفتوح، 25 سنة، مصابا بجرح متهتك بالركبة اليسرى، علي أبو زيد شريف، 17 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

