مصرع شاب في تصادم موتوسيكل بالرصيف بطريق الزقازيق بميت غمر

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل في الرصيف على طريق ميت غمر الزقازيق أمام المطحن في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص علي طريق ميت غمر الزقازيق في تصادم موتوسيكل في الرصيف.



علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين مصرع، السعيد محمد السعيد حجر 17 سنة ميت غمر، جثة هامدة وبعد معاينة الشرطة تم نقل الجثمان لمستشفى ميت غمر المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.