محافظات

مصرع شاب في تصادم موتوسيكل بالرصيف بطريق الزقازيق بميت غمر

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل في الرصيف على طريق ميت غمر الزقازيق أمام المطحن في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص علي طريق ميت غمر الزقازيق في تصادم موتوسيكل في الرصيف.
 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين مصرع، السعيد محمد السعيد حجر 17 سنة ميت غمر، جثة هامدة وبعد معاينة الشرطة تم نقل الجثمان لمستشفى ميت غمر المركزي.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

