محافظات

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

حادث تصادم


أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم عربة كارو مع سيارة ملاكي على طريق بين قريتي الرحمانية وميت أبو خالد في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

تصادم على طريق في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم عربة كارو مع سيارة ملاكي على طريق بين قريتين في ميت غمر.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو نتج عنه إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى ميت غمر المركزي.

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن استقبال: إسلام محمد أحمد عبد الفتاح، 32 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالركبة اليسرى، وأصيب أحمد فتحي عبد الفتاح إبراهيم، 32 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم، وأشرف محمد عبد المقصود بالغ، 59 سنة، مصابا بكسر مفتوح بالقدمين والساق واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالصدر واشتباه نزيف بالبطن وكدمة دموية بالرئة اليسرى.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية