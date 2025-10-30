الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عبد السند يمامة: لم أحسم قرار ترشحي لرئاسة حزب الوفد

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يقرر ترشحه من عدمه على رئاسة حزب الوفد خلال الدورة المقبلة والتى ستبدأ مع العام الجديد ٢٠٢٦ قائلا: "لكل حدث حديث".

انتخابات حزب الوفد

وأضاف يمامة فى تصريح خاص لـ"فيتو": الحزب كان يمتلك رصيدا يقدر بـ 100 مليون جنيها تم إنفاقها قبل توليه المسئولية، ولم أكن سببا فى هذه الديون بل تسلمت الحزب وهي قائمة بالفعل.

وتجرى انتخابات حزب الوفد مع مطلع العام الجديد ٢٠٢٦ وخاصة مع قرب انتهاء فترة الدكتور عبد يمامة فى رئاسة الحزب والتي استمرت ٤ سنوات ووفقا للائحة الحزب الداخلية فإن مدة رئيس الحزب ٤ سنوات ويجوز له الترشح لدورة ثانية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة انتخابات حزب الوفد حزب الوفد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

أديس أبابا تحتال لمنع وصول المياه لمصر، علام يكشف حقائق صادمة بشأن سدود إثيوبيا

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية