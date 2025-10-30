عبد السند يمامة: لم أحسم قرار ترشحي لرئاسة حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يقرر ترشحه من عدمه على رئاسة حزب الوفد خلال الدورة المقبلة والتى ستبدأ مع العام الجديد ٢٠٢٦ قائلا: "لكل حدث حديث".

انتخابات حزب الوفد

وأضاف يمامة فى تصريح خاص لـ"فيتو": الحزب كان يمتلك رصيدا يقدر بـ 100 مليون جنيها تم إنفاقها قبل توليه المسئولية، ولم أكن سببا فى هذه الديون بل تسلمت الحزب وهي قائمة بالفعل.

وتجرى انتخابات حزب الوفد مع مطلع العام الجديد ٢٠٢٦ وخاصة مع قرب انتهاء فترة الدكتور عبد يمامة فى رئاسة الحزب والتي استمرت ٤ سنوات ووفقا للائحة الحزب الداخلية فإن مدة رئيس الحزب ٤ سنوات ويجوز له الترشح لدورة ثانية فقط.

