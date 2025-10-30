إزاحة الستار عن تميمة كأس العالم للناشئين في قطر (صورة)

أُزيح الستار اليوم عن تميمة كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA قطر 2025، والتي جاءت على شكل "بومة" تحمل طابعًا عربيًا يعكس هوية الدولة المستضيفة وتراثها الثقافي.

تميمة كأس العالم للناشئين

وجاء اختيار "البومة" ليكون رمز البطولة لما تمثّله من الحكمة والذكاء والبصيرة، وهي صفات ترتبط بروح الجيل الصاعد من النجوم الصغار المشاركين في هذا الحدث العالمي.

وتستضيف دولة قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة أبرز المنتخبات الواعدة في العالم، ومن بينها منتخب مصر.

وتهدف اللجنة المنظمة من خلال هذه التعويذة إلى تقديم تجربة مميزة للجماهير تجمع بين التراث القطري وروح الشباب، استعدادًا لاستقبال واحدة من أكثر النسخ المنتظرة في تاريخ البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.