الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ههيا، بقيام شاب بسكب مادة البنزين على سائق «توك توك» مُقيم بقرية كفر أبو حطب.

إصابة سائق توك توك بحروق شديدة ونقله للمستشفي 

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت المصاب إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

جهود أمنية لكشف ملابسات الحادث 

 فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والوقوف على أسباب وظروف الواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

شاب يسكب بنزين على سائق توكتوك بالشرقية إصابة سائق بحروق شديدة في الشرقية حوادث محافظة الشرقية مستشفي ههيا للحروق اخبار محافظة الشرقية ساىق توك توك

