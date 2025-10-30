الخميس 30 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية

سعر الليرة السورية، شهد سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي،خلال منتصف حركة  تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي.

سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك (منتصف تعاملات)

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سجل سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11900 ليرة للشراء، و11950 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ (SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسئول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

العديد من التغيرات على قيمة العملة 

 شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحرب والأزمات. وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية كرمز وذاكرة وطنية

تُعتبر الليرة السورية أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة. 

كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرّت بها البلاد منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم.

استقرار العملة وتعزيز الثقة بها 

ومع الجهود المستمرة التي يبذلها مصرف سوريا المركزي للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة بها، تبقى الليرة السورية أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ومؤشرًا على صلابة الاقتصاد المحلي في مواجهة التقلبات الخارجية. 

وبين الإرث التاريخي والطموحات الاقتصادية، تظل الليرة عنوانًا لمسيرة بلد يسعى لاستعادة قوته واستقراره المالي.

