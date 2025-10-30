الدفاع الروسية: ضربات صاروخية مكثفة على أهداف أوكرانية وتحرير بلدتين جديدتين

استهدفت القوات الروسية مواقع ومطارات عسكرية ومنشآت للطاقة والمجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا بضربات صاروخية جوية مكثفة، كما حررت بلدة في خاركوف وأخرى في زابوروجيه.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الدفاع الروسية اليوم الخميس، حيث قالت: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية هجوما مكثفا باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو والبحر، وطائرات مسيرة هجومية، على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعم عملها وكذلك مطارات عسكرية".

وأكد التقرير أن الضربة حققت أهدافها، وتمت إصابة كافة المواقع المستهدفة.

وحسب التقرير، فإن نيران القوات الروسية أصابت مواقع لتجميع وتخزين المسيرات بعيدة المدى، ومرافق للبنية التحتية للسكك الحديدية التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومستودعات لتخزين الأسلحة الصاروخية والمدفعية، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت للجيش الأوكراني في 142 منطقة.

وأفادت الدفاع الروسية بأن وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على بلدة سادوفويه في خاركوف، فيما حررت قوات "الشرق" بلدة كراسنوغورسكويه في زابوروجيه.

وأظهر التقرير أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1485 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا:

أكثر من 220 جنديا في منطقة مسئولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف

نحو 230 جنديا في منطقة مسئولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك

نحو 180 جنديا في منطقة مسئولية قوات "الجنوب" في دونيتسك

نحو 510 جنود في منطقة مسئولية قوات "الوسط" في دنيبروبيتروفسك ودونيتسك

نحو 265 جنديا في منطقة مسئولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه

نحو 80 جنديا في منطقة مسئولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 قنابل جوية موجهة و3 قذائف من راجمة الصواريخ "هيمارس" و192 طائرة مسيرة معادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.