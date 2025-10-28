أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، القرار رقم 1210 لسنة 2025، بشأن إلغاء ندب عدد من رؤساء المدن بالمحافظة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما ارتآه لصالح العمل.

محافظ القليوبية يصدر قرارا بإلغاء ندب عدد من رؤساء المدن

وتضمن القرار في مادته الأولى، يعدل تكليف كل من الآتي أسماؤهم بعد للقيام بأعمال الوظيفة الموضحة قرين كل منهم، وهم ياسر إبراهيم عبد الحميد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، للعمل نائبا لرئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومروة عبد الهادي محمد السماك، رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقان بالقناطر الخيرية، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية، يلغي تكليف ياسر عبد الله على عبد الله من العمل نائبا لرئيس حي غرب شبرا الخيمة، وينقل للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، في وظيفة تعادل المستوى الوظيفى المسكن عليه.

أما المادة الثالثة بالقرار تضمنت إلغاء تكليف شريف محمد إبراهيم سالم، من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وينقل للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، في وظيفة تعادل المستوى الوظيفي المسكن عليه، وفي المادة الرابعة، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره، ويلغى كل قرار يخالف ذلك.

