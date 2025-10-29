الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسماء المتوفين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالرياح التوفيقي بطوخ

انقلاب سيارة سوزوكي،
انقلاب سيارة سوزوكي، فيتو

لقي  ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة سوزوكي وسقوطها في مياه الرياح التوفيقي بعد كوبرى برشوم المحطة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

أمين الأعلى للجامعات يشارك في جلسة نقاشية عن التعليم العابر للحدود

الصحة العالمية: استشهاد 421 شخصا في غزة بسبب سوء التغذية بينهم 113 طفلا عام 2025

 

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغًا بالواقعة، وتم على الفور إخطار نقطة إسعاف طوخ التي دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص أن الأهالي تمكنوا من انتشال السيارة من المياه بمعرفتهم قبل وصول قوات الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن  مصرع  كل من:
 رفعت أمين. إ – 60 سنة – مقيم بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ، شروق حلمي. ع – 40 سنة – مقيمة بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ، عزة م – 19 سنة – مقيمة بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى قها التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد شهود العيان أن السيارة كانت تسير بسرعة على الطريق قبل أن تنحرف وتسقط في مياه الرياح التوفيقي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بدقة.

الأجهزة الأمنية الاعلى للجامعات الصحة العالمية انقلاب سيارة سوزوكي محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ

