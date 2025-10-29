أسماء المتوفين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالرياح التوفيقي بطوخ

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة سوزوكي وسقوطها في مياه الرياح التوفيقي بعد كوبرى برشوم المحطة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغًا بالواقعة، وتم على الفور إخطار نقطة إسعاف طوخ التي دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص أن الأهالي تمكنوا من انتشال السيارة من المياه بمعرفتهم قبل وصول قوات الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:

رفعت أمين. إ – 60 سنة – مقيم بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ، شروق حلمي. ع – 40 سنة – مقيمة بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ، عزة م – 19 سنة – مقيمة بقرية أجهور الكبرى مركز طوخ.

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى قها التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد شهود العيان أن السيارة كانت تسير بسرعة على الطريق قبل أن تنحرف وتسقط في مياه الرياح التوفيقي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.