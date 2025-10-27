ضبط مطاعم شهيرة بأسيوط تستخدم مادة حمراء لتزييف أختام اللحوم

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من اللحوم والفراخ والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من مطاعم المشويات بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تستخدم اختام مزيفة وذلك خلال حملات رقابية وتموينية مكثفة استهدفت التأكد من سلامة الأغذية المعروضة والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.

استخدام مواد حمراء لتزييف أختام اللحوم

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، تمكنت من ضبط ما يقرب من 200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي ومجهولة المصدر، إلى جانب كمية من المادة الحمراء المستخدمة في ختم اللحوم بطريقة مزيفة وغير قانونية، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبرئاسة عز محمد عبد الرحمن، وبمشاركة كل من أحمد زرزور ومحمد بكر والدكتور إسلام محمود عبد السلام.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو الإضرار بصحة المواطنين. مؤكدًا سعى المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وضمان توافر منتجات غذائية مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، بما يحقق الأمن الغذائي ويحافظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو أرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي أي بلاغات تتعلق بالمواد الغذائية أو الخدمات العامة بالمحافظة.

