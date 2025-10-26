الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يكلف بحصر ودراسة أوضاع مزرعة دواجن عرب العوامر بعد سنوات من التوقف (فيديو)

مزرعة الدواجن بعرب
مزرعة الدواجن بعرب العوامر بأسيوط، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مزرعة الدواجن بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والتي تعد من المشروعات التي لم يتم استغلالها منذ فترة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم مواردها الذاتية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني.

 

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب نواب رئيس مركز أبنوب وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ أسيوط يتفقد منشآت المزرعة وما تضمه من عنابر

 وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط منشآت المزرعة وما تضمه من عنابر لتربية أمهات الدواجن، ووحدات لتخزين وتصنيع الأعلاف، وغرف المولدات الكهربائية، والوحدة المقمورة المخصصة لإنتاج الأعلاف، موجهًا بسرعة إعداد تقرير فني متكامل عن حالة المزرعة ومتطلباتها لإعادة تشغيلها وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

 

إعداد دراسة لتحويل المزرعة إلى مشروع منتج ومستدام

 كما وجه محافظ أسيوط بإعداد دراسة شاملة تتضمن خطة التطوير واحتياجات البنية التحتية وآليات التشغيل والإدارة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتحويل المزرعة إلى مشروع منتج ومستدام يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

 

استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”

 وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل المشروعات غير المستغلة ورفع كفاءتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.

محافظ أسيوط يتفقد مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي ويشدد على توسيع نطاق الإنتاج (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد أبراج الحمام وتربية البط بمزرعة التكتلات الاقتصادية (صور)

 

وأضاف محافظ أسيوط أن تطوير مزرعة الدواجن بعرب العوامر يأتي في إطار نهج متكامل يستهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير ستتم وفق خطة تنفيذية مدروسة تضمن استدامة المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق المحلى أبنوب أسيوط إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة الانتاج الداجني الاكتفاء الذاتي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر تحقيق الاكتفاء الذاتي رؤية مصر 2030 شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة الاسكان مياه الشرب

مواد متعلقة

وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)

رئيس جامعة أسيوط: صحة الطلاب والعاملين أولوية واستثمار في المستقبل

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتابع مشروعات تحسين معيشة المزارعين بأسيوط

حملات مكثفة على المنشآت بأسيوط للتفتيش على تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة

تحرير 37 محضرا لمخالفات دمغ الموازين خلال حملة رقابية بأسيوط

شاشات عرض كبرى بميادين أسيوط لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير

محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات

26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتحقيق في أحداث قرية الجلف بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية