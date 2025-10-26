محافظ أسيوط يكلف بحصر ودراسة أوضاع مزرعة دواجن عرب العوامر بعد سنوات من التوقف (فيديو)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مزرعة الدواجن بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والتي تعد من المشروعات التي لم يتم استغلالها منذ فترة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم مواردها الذاتية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب نواب رئيس مركز أبنوب وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ أسيوط يتفقد منشآت المزرعة وما تضمه من عنابر

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط منشآت المزرعة وما تضمه من عنابر لتربية أمهات الدواجن، ووحدات لتخزين وتصنيع الأعلاف، وغرف المولدات الكهربائية، والوحدة المقمورة المخصصة لإنتاج الأعلاف، موجهًا بسرعة إعداد تقرير فني متكامل عن حالة المزرعة ومتطلباتها لإعادة تشغيلها وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

إعداد دراسة لتحويل المزرعة إلى مشروع منتج ومستدام

كما وجه محافظ أسيوط بإعداد دراسة شاملة تتضمن خطة التطوير واحتياجات البنية التحتية وآليات التشغيل والإدارة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتحويل المزرعة إلى مشروع منتج ومستدام يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل المشروعات غير المستغلة ورفع كفاءتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأضاف محافظ أسيوط أن تطوير مزرعة الدواجن بعرب العوامر يأتي في إطار نهج متكامل يستهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير ستتم وفق خطة تنفيذية مدروسة تضمن استدامة المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.