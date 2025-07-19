تعليق غريب من تين هاج بعد الخسارة بخماسية من فريق فلامنجو للشباب

علق الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم، على رغبته في بقاء السويسري جرانيت تشاكا، لاعب الوسط، في ظل وجود اهتمامٍ به من نادي نيوم السعودي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن.

وأبدي تين هاج عدم انزعاجه من الخسارة 1ـ5 أمام فريق فلامنجو البرازيلي تحت 20 عامًا، مساء الجمعة، خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد.



وقال تين هاج في تصريحاتٍ لصحيفة بيلد الألمانية: “لم نلعب من قبل بهذا التشكيل. للحقيقة لا تهمني نتائج مباريات فترة الإعداد على الإطلاق. ما يهمني حقًّا هو ما رأيته”.

مشيرًا إلى أنه في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك نهجٌ جيدٌ جدًّا من الفريق.



وأوضح المدرب أنه يأمل أن يستمر تشاكا مع الفريق: "ينبغي أن يبقى. نحن نعيد بناء الفريق. فريقٌ جديدٌ، بدأ يتشكَّل. لو كان القرار بيدي لأبقيته".



وعن روبرت أندريش، لاعب الوسط، فأكد لم يكن متفائلًا مثل مدربه، إذ قال للصحيفة: “لا أريد أن أبدو دراميًّا أكثر من اللازم، لكنْ ما حدث كان كارثيًّا نوعًا ما”.



وبدأ ليفركوزن، الذي رحل عنه فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج إلى ليفربول، المباراة بجوناس هوفمان، وفيكتور بونيفاس، وأمين عدلي من الفريق الأول فقط. وبدَّل تين هاج الفريق كله بين الشوطين، وشارك باتريك شيك، وأليخاندرو جريمالدو، وجرانيت تشاكا، وأندريش.



ويبدأ الفريق مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة زونينوف جروساسباخ، المنافس في الدرجة الرابعة، ضمن الدور الأول من كأس ألمانيا، 15 أغسطس المقبل، بينما يستهلُّ حملته في الدوري المحلي، 23 من الشهر ذاته، أمام هوفنهايم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.