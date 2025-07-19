الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعليق غريب من تين هاج بعد الخسارة بخماسية من فريق فلامنجو للشباب

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

علق الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم، على رغبته في بقاء السويسري جرانيت تشاكا، لاعب الوسط، في ظل وجود اهتمامٍ به من نادي نيوم السعودي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن.

وأبدي تين هاج عدم انزعاجه من الخسارة 1ـ5 أمام فريق فلامنجو البرازيلي تحت 20 عامًا، مساء الجمعة، خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد.


وقال تين هاج في تصريحاتٍ لصحيفة بيلد الألمانية: “لم نلعب من قبل بهذا التشكيل. للحقيقة لا تهمني نتائج مباريات فترة الإعداد على الإطلاق. ما يهمني حقًّا هو ما رأيته”.

 

 مشيرًا إلى أنه في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك نهجٌ جيدٌ جدًّا من الفريق.


وأوضح المدرب أنه يأمل أن يستمر تشاكا مع الفريق: "ينبغي أن يبقى. نحن نعيد بناء الفريق. فريقٌ جديدٌ، بدأ يتشكَّل. لو كان القرار بيدي لأبقيته".


وعن روبرت أندريش، لاعب الوسط، فأكد لم  يكن متفائلًا مثل مدربه، إذ قال للصحيفة: “لا أريد أن أبدو دراميًّا أكثر من اللازم، لكنْ ما حدث كان كارثيًّا نوعًا ما”.


وبدأ ليفركوزن، الذي رحل عنه فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج إلى ليفربول، المباراة بجوناس هوفمان، وفيكتور بونيفاس، وأمين عدلي من الفريق الأول فقط. وبدَّل تين هاج الفريق كله بين الشوطين، وشارك باتريك شيك، وأليخاندرو جريمالدو، وجرانيت تشاكا، وأندريش.


ويبدأ الفريق مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة زونينوف جروساسباخ، المنافس في الدرجة الرابعة، ضمن الدور الأول من كأس ألمانيا، 15 أغسطس المقبل، بينما يستهلُّ حملته في الدوري المحلي، 23 من الشهر ذاته، أمام هوفنهايم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تين هاج باير ليفركوزن ليفركوزن الألماني الهولندي إريك تين هاج جرانيت تشاكا فلامنجو البرازيلي

مواد متعلقة

باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول لـ تين هاج

النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن

الأكثر قراءة

موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

خدمات

المزيد

خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

سقوط إمبراطورية البلوجرز.. بعد القبض عليها.. قصة فيديو هدير عبد الرازق الجديد وعلاقته بنزيلات سجن النسا ! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران