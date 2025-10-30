صعبت علي نفسي، نص أقوال سائق متهم بالتعدي على فتاة بالتجمع

حصل موقع فيتو على نص أقوال سائق متهم بالتعدي على فتاة، بسبب إلغاء الرحلة في التجمع الخامس، ونفى ما نسب إليه من اتهامات.

قال المتهم: إن ما حدث كان مشادة كلامية بينه وبين الفتاة بسب إلغاءها الرحلة قائلا: "أنا جاي من وسط البلد للتجمع والآخر تلغي الرحلة وتخسرني صعبت عليا نفسي وتعبي".

وقررت محكمة القاهرة الجديدة قبول الاستئناف المقدم من المتهم وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سائق، متهم بالتعدي على فتاة بالقاهرة، بسبب إلغاء الرحلة.

وتعود بداية الواقعة عندما تعرضت فتاة لواقعة تعد بالضرب من سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، وذلك بعد إلغائها الرحلة، وتوجهت إلى قسم شرطة التجمع الخامس لتحرر محضرا بالواقعة.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت ذاهبة إلى عملها صباح يوم الواقعة ثم طلبت سيارة من تطبيق خاص بإحدى شركات النقل الذكي، وعندما وصل السائق إلى مكان يبعد عن موقعها طلبت منه الاقتراب إلى موقعها لكنه رفض وامتنع عن إلغاء الرحلة، فألغت الفتاة الرحلة وطلبت سائقا آخر، قائلة: أنا معملتلوش حاجة هو رفض يجيلي وأنا كنسلت الرحلة بكل هدوء.

وأضافت الفتاة، أنه فور إلغاء الرحلة تفاجأت بالمتهم أمامها يهددها بالقتل، قائلة: قالى هقتلك وراح العربية مسك حاجة في إيده وضربني بيها على جسمي، وهو كان عاوز يضربني بيها في وشي ولما تفاديتها جه الضرب كله على ضهري، وعملي إصابات مثبتة بالتقرير الطبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

